Sudar osam kamiona: "Rijeka žumanjaka" tekla putem

Osam kamiona se juče sudarilo u blizini italijanskog grada Parme, a sve je dodatno zakomplikovala činjenica da su kamioni prevozili jaja.

Na snimku se može vidjeti kako su se pored krša i loma koji je ovaj sudar ostavio za sobom, svuda unaokolo našla razbijena jaja, a "rijeka žumanjaka" se slivala putem.

Jedan vozač je zadobio lakšu povredu u ovoj nesreći, prenosi "Gazeta di Parma".

Eight trucks crashed near the Italian city of Parma, leaving one driver with a minor injury—and egg yolk spilled all across the highway. https://t.co/Uch2dA56SH pic.twitter.com/GIjoEYIc9f