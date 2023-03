Sudar vojnih helikoptera kod baze Fort Kembpel, ima žrtava

FORT KEMPBEL - Nekoliko ljudi je poginulo kada su se dva američka vojna helikoptera sudarila u okrugu Trig u Kentakiju, u blizini baze Fort Kempbel.

Dva helikoptera "HH60 Blekhoks" su vršila redovnu vježbu oko 22.00 časa po lokalnom vremenu kada su se sudarili, rekla je za "Foks njuz digital" direktorka za odnose s javnošću baze Fort Kembel Brendalin Karpenter-Plejer.

"Posada je letjela helikopterima 'blekhok' tokom rutinskog treninga, kada je došlo do incidenta. Status članova posade u ovom trenutku nije poznat. Komanda je trenutno fokusirana da zbrine vojnike i njihove porodice", rekla je Karpenter-Plejer.

Vanredne službe iz više okruga stigle su na mjesto nesreće, a prema izvještaju radijske stanice WKDZ moguće je da je poginulo najviše devet osoba.

Guverner Kentakija Endi Bešir potvrdio je sudar na Tviteru, rekavši da "se očekuje nekoliko žrtava".

"Stižu nam neke teške vesti iz Fort Kempbela, očekuje se da će biti žrtava. Policija, vanredne službe Kentakija i lokalni zvaničnici pomažu"; naveo je Bešir.

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected.