Sudar voza i autobusa u Slovačkoj, ima mrtvih (VIDEO)

U blizini slovačkog grada Nove Zamki došlo je do sudara voza i autobusa, pri čemu je poginulo pet osoba, a još pet je povrijeđeno, prenosi slovački SME.

Više od 100 ljudi nalazilo se u vozu koji je putovao iz Praga u Budimpeštu kada se nesreća dogodila danas oko 17 časova, saopštila je slovačka željeznička kompanija ZSSK, prenosi Tanjug.

Autobus je teško oštećen u udesu, a video-snimci sa lica mjesta pokazali su da lokomotiva voza gori.

Ministar unutrašnjih poslova Matus Sutaj Estok uputio se na mjesto nesreće, a predsjednik Peter Pelegrini iz Brisela je uputio saučešće porodicama žrtava, javlja AP.

RAW: Passengers were seen disembarking and carrying their luggage alongside a train partially in flames in Slovakia after it collided with a bus. Five people were killed; the death toll is expected to rise further, officials say. pic.twitter.com/aGVXydUXqv