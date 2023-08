Sudarila se dva vatrogasna helikoptera, troje mrtvih

KABAZON - ​Dva vatrogasna helikoptera sudarila su se kasno u nedjelju dok su se borili s požarom u kalifornijskoj regiji Riversajd u blizini Kabazona, pri čemu su poginule tri osobe, izvijestilo je u ponedjeljak više novinskih kuća.

Prvi helikopter je sigurno sletio nakon sudara, ali se drugi srušio, usmrtivši sve tri osobe koje su bile u avionu, izvijestio je "CNN" pozivajući se na šefa južne regije Dejvida Fulčera kalifornijskog odjela za šumarstvo i zaštitu od požara (CalFire).

Posada je uključivala pilota pod ugovorom, šefa odjela CalFirea i kapetana, rekao je "CNN", citirajući Fulčera. Nije odmah bilo jasno je li kapetan radio za CalFire.

Šerif regije Riversajd reagovao je na hitnu vazdušnu opasnost u Kabazonu kasno u nedjelju koja je uključivala nesreću na toj lokaciji, stoji u objavi na X-u, ranije poznatom kao Twitter, prenosi "Jpost".

At 7:20 pm, RSO deputies responded to the area of Pipeline Road and Apache Trail in #Cabazon reference an air emergency. 1 plane crashed at the location. The circs surrounding the crash are unknown at this time. The investigation is ongoing. All updates will be posted here.