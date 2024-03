Sudarili se putnički avion i letjelica za obuku, ima mrtvih

NAJROBI - ​Najmanje dvije osobe poginule su kada se putnički avion sudario sa letjelicom za obuku u vazduhu u Keniji, saopštila je policija.

Avioni su se sudarili iznad nacionalnog parka Najrobi u prestonici, nakon čega se manji avion srušio, prenosi "Sky news".

Veći avion, kojim upravlja "Safarilink Aviation" i u kojem su bile 44 osobe, kretao se ka primorskom turističkom mjestu Dijani kada je posada prijavila snažan prasak ubrzo nakon polijetanja sa aerodroma Vilson i odlučila da se vrati, izvjestila je avio-kompanija.

"Mogu da potvrdim da su učenik i trener u avionu za obuku poginuli tokom incidenta", saopštila je policija okruga Najrobi.

Avion koji pripada školi letenja i putnički avion "Safarilink" sudarili su se u 10.05 sati po lokalnom vremenu, saopštila je Uprava za civilno vazduhoplovstvo Kenije, prenosi "Telegraf".

Uskoro opširnije...

BREAKING NEWS Two people die after a Safarilink Plane to Mombasa collides with another aircraft Mid -air shortly after take-off from Wilson Airport. pic.twitter.com/zZh4da3gLz