KAIRO - Uprava Sueckog kanala saopštila je da će tokom dana ovom pomorskom rutom u oba smjera proći 81 brod.

Predsjednik uprave Osama Rabije izjavio je da je Kanal otvoren 24 časa dnevno da bi se što prije raščistio zastoj koji je nastao kada se prošle sedmice u ovom prolazu nasukao brod sa kontejnerima.

Kanal je deblokiran prije dva dana i saobraćaj se postepeno normalizuje, a u toku je istraga o okolnostima koje su dovele do dijagonalnog nasukavanja broda "Ever Given" dužine 400 metara.