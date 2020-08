Sukob Rusa i Amerikanaca u Siriji, ima povrijeđenih, objavljeni snimci

Najmanje četiri američka vojnika povrijeđena su nakon sukoba s ruskim vojnicima na sjeveroistoku Sirije, javlja Politico.

U šturom nacrtu vojnog saopštenja ne razaznaju se okolnosti incidenta koji se, kako javlja Politico, dogodio ove sedmice.

Vojnici nisu doživjeli ozbiljnije povrede, uglavnom se radi o blagim kontuzijama i potresu mozga, navodi se u izveštaju Pentagona.

Potvrda incidenta stiže nakon što su se ranije u srijedu na Tviteru pojavili snimci bliskog susreta američkih i ruskih snaga na kojima se vidi kako se vozilo, koje navodno pripada ruskoj strani, zaleće u američko, a sve pritom u niskom letu nadgleda jedan ruski helikopter.

U Pentagonu nisu potvrdili autentičnost tih snimaka, ali u nacrtu svog saopštenja potvrđuju da je došlo do namjernog zabijanja ruskog u vozilo koje pripada 'koaliciji', tj. američkim i savezničkim snagama u Siriji.

#Footage of #Russia 's military patrol blocking #US occupies in North of Hasaka province of #Syria . An American MaxxPro MRAP appears to collide with a Russian Typhoon-K pic.twitter.com/hW5but3YcC

"Više ruskih vozila na nesiguran je način krenulo u potjeru za američkima", navode u američkom ministarstvu obrane.

Iako je Donald Tramp naredio povlačenje američkih snaga iz Sirije, tamo se i dalje nalazi oko 500 vojnika, većinom na sjeveroistoku države.

Oni se tu zajedno s protivnicima režima Bašara al-Asada bore s ostacima Islamske države, a iako u relativnoj blizini operišu i ruske snage, koje su u savezu s Asadom, do sad se uvijek pazilo da ne dolazi do bliskih susreta pripadnika vojski svjetskih supersila.

Kako primjećuje Politico, Rusi su u proteklih nekoliko mjeseci počeli sve više da prodiru na teren koji su prethodno kontrolisali Amerikanci, nastojeći da ih tako do kraja izguraju iz te države.

In the new episode of "The Hunger Games in #Syria" that set #Russia/n & #US troops on a collision course, military patrols of & face off reportedly near Al-Malikiyah & engage in mutual push-and-cut-off provocations, RUS even use choppers for bigger intimidation pic.twitter.com/PxVyXd7MgL