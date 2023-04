Sukob na ulazu u Kijevsko-pečersku lavru

KIJEV - Na ulazu u Kijevsko-pečersku lavru, koja priznaje jurisdikciju Moskovske patrijaršije, danas je došlo do sukoba kada je jedan pristalica nekanonske Pravoslavne crkve Ukrajine (PCU) nasrnuo na jednog od monaha, prenijela je ruska agencija "RIA Novosti" pozivajući se na ukrajinski portal "Vesti".

Kako navodi, kod zidina Kijevsko-pečerske lavre okupile su se pristalice i Ukrajinske pravoslavne crkve i PCU, kada je jedan od pristalica PCU nasrnuo na jednog monaha, ali je sukob ubrzo zaustavljen.

Situacija je trenutno stabilna.

Starješina Kijevo-pečerske lavre mitropolit Pavel prethodno je danas rekao da mu je određen kućni pritvor.

On je prethodno rekao da mu je tokom dana uručen dokument u kojem ga ukrajinske vlasti sumnjiče za "saradnju sa Rusijom" i za "raspirivanje međureligijske mržnje".

Last night Orthodox Faith won a small victory in Kiev-Pechersk Lavra Defenders of Orthodox Church did not give up The schismatics and "Nazis" dispersed for the night#Russia #Ukraine #Russian #UkraineRussiaWar #UkraineRussianWar #RussiaUkraineWar #RussianUkrainianWar #UkraineWar pic.twitter.com/FLsaiqIjQn