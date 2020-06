Sukob porodica zbog sadnje maslina: Sijevali sjekire i noževi

TIRANA - Pet osoba je povrijeđeno u sukobu dvije porodice noževima i sjekirama u albanskom gradu Berat, saopštila je danas albanska policija.

Jedna osoba je ozbiljno povrijeđena nožem, a kako se navodi, sukob dvije susjedske porodice u naselju "Barikada" nastao je zbog sađenja maslina, prenosi albanski portal Panorama.

Najprije je došlo do svađe jer je sin iz jedne porodice počeo da sadi masline na dijelu zemljišta za koji druga porodica tvrdi da je njeno, zatim je došlo do tuče, a onda i do upotrebe noževa i sekira.

Tokom incidenta povrijeđene su i dvije žene koje su učestvovale u sukobu.

Policija je uhapsila jednu osobu, dok su tri procesuirane.