Sukob u UN zbog slučaja “Skripalj”, Rusi upozoravaju: Ne igrajte se vatrom

NJUJORK- Rusija je na sastanku Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija upozorila Veliku Britaniju da se "igra vatrom" kada iznosi optužbe da Moskva stoji iza trovanja bivšeg špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke.

Ambasador Rusije pri UN Vasili Nebenzia, oštro je kritikovao Britaniju nazivajući optužbe na račun Rusije "lažnom pričom".

- Rekli smo našim britanskim kolegama da se igraju vatrom i da će im biti žao - poručio je Nebenzia.

On nije precizirao šta te kritike mogu da znače, a upitan nakon sastanka šta je time mislio, novinarima je rekao da bi "normalnoj osobi trebalo da bude žao". Nebenzia je optužio London da je i druge države okrenuo protiv Rusije rekavši da je pokrenut talas koji je stigao do Njujorka.

UK 'will be sorry' over spy poisoning row, says Russia's UN ambassador https://t.co/sEUGcQVzs4 pic.twitter.com/EkRvtPus8l

Kako piše CNN, Moskva je krenula u ofanzivu ohrabrena time što je Britanija morala da povuče tvrdnju da su njeni naučnici pripisali krivicu Rusiji, dodatno pokušavajući da posrame London pred međunarodnim saveznicima. Međutim, ambasador Velike Britanije pri UN Karen Pirs krenula je u kontranapad riječima da "neće slušati lekcije od Rusije", i podsjetila da je Moskva blokirala istrage o upotrebi hemijskog oružja u Siriji.

Kako je rekla Pirsova, Rusija je odbila da pomogne kada je na početku istrage postavila pitanje. Takođe je i dovela u pitanje neophodnost jučerašnjeg sastanka jer Organizacija za zabranu hemijskog oružja (OPCW) još nije objavila svoj izvještaj o incidentu.

"There is one country, Russia, which is playing a fast and loose with our collective security and the international institutions that protect us."



Ambassador @KarenPierceUN delivers statement to #UNSC meeting on Salisbury pic.twitter.com/oqTglNJtWz