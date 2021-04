Sukob zbog vode na granici Kirgistana i Tadžikistana

Graničari Kirgistana su saopštili da su specijalci zauzeli tadžikistansku karaulu.

Podsjetimo, najmanje trinaest ljudi je ranjeno kada su kirgiske i tadžikistanske snage bezbjednosti razmijenile vatru preko granice.

Borbe su izbile kasno sinoć na granici između tadžikistanske sjeverne pokrajine Sugd i južne provincije Batken u Kirgistanu zbog spora oko rezervoara za vodu i pumpe smještene na reci Isfara, za koju obje zemlje tvrde da je njihova, navodi "Reuters".

Lokalni stanovnici gađali su jedni druge kamenjem prije nego što su borbe eskalirale, a strane su počele da razmjenjuju vatru u četvrtak, prema saopštenjima bezbjednosnih agencija obje zemlje.

Video-zapisi podeljeni na društvenim mrežama prikazuju ljude na kirgiskoj strani kako sjede u rovu uz zvuk pucnjave u pozadini.

Komitet državne državne bezbjednosti Kirgistana optužio je Tadžikistan da je koristio minobacače za granatiranje spornog vodnog objekta, dok su vlasti Tadžikistana saopštile da taj objekat pripada njima i optužile kirgiske vojnike da su otvorili vatru na tadžikistanske graničare.

Tadžikistan je saopštio da je devetoro ljudi na njihovoj strani ranjeno, dok je Kirgistan prijavio četiri ranjena.

#ATTENTION A clash broke out between Tajikistan and the Kyrgyz army in the Batken region of Kyrgyzstan. pic.twitter.com/FSqOi9xo6W