Sumatru pogodio zemljotres od sedam stepeni

SINGAPUR - Snažan zemljotres jačine 7 stepeni pogodio je danas indonežansko ostrvo Sumatru, saopštio je Američki geološki zavod.

Indonežanska Agencija za geofiziku izdala je upozorenje na cunami, prenio je Rojters.

Američki geloški zavod je naveo da je epicentar zemljotresa bio 227 kilometara od grada Teluk Betung, a da se zemljotres dogodio na dubini od 59 kilometara.

Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti.

Sajt EMSC izvještava da je jačina zemljotresa 6,9 stepeni, a ljudi im javljaju da u nekim gradovima nema struje.

#earthquake M6.9 offshore #Java #Indonesia #gempa 22 min ago was felt up to #Bali 1 100km away. BMKG released a #tsunami warning pic.twitter.com/BwQCKQ0E7Z