Sumnja na virus blokirala kruzer sa 1.700 ljudi

​PARIZ - Francuske vlasti privremeno su zabranile iskrcavanje putnika i članova posade sa kruzera "Ambition" u luci Bordo nakon pojave većeg broja slučajeva sumnje na gastroenteritis među putnicima.

Brod kompanije Ambassador Cruise Line stigao je iz Belfasta i Liverpula, a lokalne zdravstvene službe odlučile su da uvedu preventivne mjere dok se ne završe medicinske analize i procjena epidemiološke situacije, navodi "MiamiHerald".

Prema pisanju francuskih medija, na kruzeru se nalazi oko 1.700 ljudi, uključujući putnike i posadu, dok je jedna osoba navodno preminula tokom putovanja.

Vlasti za sada nisu zvanično potvrdile uzrok smrti, ali su naglasile da trenutno nema dokaza koji bi ukazivali na povezanost sa nedavnim slučajevima hantavirusa registrovanim na drugom kruzeru "Hondius", koji je plovio između Argentine i Kanarskih ostrva.

Pojačane sanitarne mjere na brodu

Kompanija Ambassador Cruise Line saopštila je da su odmah po pojavi simptoma uvedeni pojačani sanitarni protokoli i mjere dezinfekcije na cijelom brodu.

U objavi na društvenim mrežama naveli su da sarađuju sa francuskim zdravstvenim vlastima i da će putnicima biti dozvoljeno iskrcavanje čim brod dobije zvanično odobrenje nadležnih službi.

"Odmah smo aktivirali dodatne mjere čišćenja i prevencije kako bismo zaštitili zdravlje putnika i posade", poručili su iz kompanije.

Dodali su da je situacija pod kontrolom i da medicinski tim na brodu prati stanje svih putnika koji imaju simptome.