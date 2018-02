VAŠINGTON - Agenti američke tajne službe evakuisali su zgradu federalnih institucija nakon što je primijećeno sumnjivo vozilo u blizini Bijele kuće.

Dio 17. ulice, u kojoj je vozilo parkirano, zatvoren je za saobraćaj, saopštila je tajna služba na Twitteru, prenosi "Russia Today".

Mreža CNBC javila je da je policija zatvorila okolne ulice i zabranila prilaz pješacima. Dva bloka koja se graniče sa Bijelom kućom su zatvorena za saobraćaj.

Na licu mjesta se nalazi desetak vozila za vanredne situacije.

Oko 100 radnika Bijele kuće izvedeno je u park.

ALERT: Secret Service Agents and Officers are responding to a suspicious vehicle near 17th street NW. New Executive Office Building is being evacuated. Road closures are being established and traffic will be impacted.