Suosnivač Applea možda je bio nulti pacijent u SAD

​SAN FRANCISKO - Suosnivač Applea Stiv Voznijak objavio je na svom Twitter profilu da postoji mogućnost da je upravo on tzv. "nulti pacijent" zaražen virusom korona u Sjedinjenim Američkim Državama.

Voznijak je naveo da ne zna da li su supruga i on bili zaraženi virusom korona na putovanju jugoistočnom Azijom u januaru i dodao da je moguće da je on taj “nulti pacijent” u SAD.

Voznijak je za USA Today rekao da oni nisu bili testirani na virus korona, prenosi BizLajf.

Na Twitteru je napisao da se njegova supruga obratila ljekarima u ponedjeljak jer kašlje i sumnja da je zaražena virusom korona.

"Počela je da kašlje 4. januara, upravo smo se vratili iz Kine i oboje smo možda bili ''nulti pacijenti'' u SAD", naveo je.

Dženet Voznijak je kasnije rekla da joj je dijagnostifikovana upala sinusa. Oboje su se žalili da ih boli grlo i da kašlju posle povratka iz Azije početkom januara. Voznijak je trebalo da se pojavi na više događaja u Las Vegasu, ali zbog gubitka glasa obišao ih je tek nekoliko.

Iskustvo bolesti uporedio je s "najgorim gripom u životu".

"Dženet je iskašljavala krv, otišla je u bolnicu gdje su joj rekli da to nije grip kakav imamo u Americi. Tada nismo mogli da se testiramo na virus. Da smo se iz Azije vratili sada, sigurno bismo proverili da li imamo virusom korona i stavili bi nas u karantin. Ali, tada to nije bilo toliko važno".

Tvrdi i da su o svemu obavijestili Centar za kontrolu bolesti, ali dobili su samo obrazac sa savjetima da peru ruke.

Apple cofounder Steve Wozniak caused a stir when he sent a tweet that seemed to suggest that he and his wife were "patient zeros." Here's how to tell if you have a COVID-19 coronavirus infection: https://t.co/20nRdhLU81 pic.twitter.com/XaGu2f5b4O