Super tajfun "Manghut" ide na Kinu, "Isak" na Karibe

NJUJORK - Sjeverna polulopta suočena je sa čak šest tajfuna i uragana, među kojima se ističe "Manghut", najjači tropski ciklon na svijetu, sa brzinom vjetra od čak 273 kilometra na čas.

Uragan "Flores" koji trenutno ide ka SAD je tek jedan u nizu jakih ciklona.

Naučnici tvrde da je razlog pojave tolikih uragana iznenadno preklapanje vjetra i energije.

U Atlantskom okeanu vjetar je u posljednje vrijeme pogodan za stvaranje uragana, a nedavno se iznenada povećala količina energije oslobođena u olujama.

Upravo je miran vjetar potreban za stvaranje uragana, dok ga jak vjetar uništava, a na Atlantiku su vjetrovi najmirniji u ovo doba godine.

Miran vjetar je još jedan razlog za zabrinutost zbog uragana "Florens" - usljed naglog opadanja jačine strujanja u atmosferi, postoji opasnost da bi se uragan mogao duže zadržati.

Super Typhoon #Mangkhut is located west of Guam with max sustained winds of 140 KT, gusting to 170 KT. The JTWC expects the typhoon to maintain intensity as it approaches the northern #Philippines later this week. (JMA Himawari imagery) pic.twitter.com/me7gEyGmo1