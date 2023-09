Supertajfun bacio djevojku na ulicu (VIDEO)

Supertajfun "Soala" pogodio je Hong Kong zbog čega je izdato najviše upozorenje, a videosnimak žene koju obara vjetar postao je viralan na društvenim mrežama.

Kineski mediji objavili su na Twitteru videosnimak iz Hong Konga na kojem se vidi kako snažan vjetar "nosi" žensku osobu te je obara na tlo usljed čega pada na lice i klizi po asfaltu.

To se dogodilo u petak, a mediji prenose da djevojka nije teže povrijeđena niti životno ugrožena.

WATCH: A lady in Hong Kong is slammed onto the ground with power winds due to Typhoon Saola#typhoon #saolatyphoon #saola #storm pic.twitter.com/FxwbK5s4qi