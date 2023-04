Suprug bivše premijerke uhapšen u toku istrage o finansijama

EDINBURG - Peter Marel, bivši izvršni direktor Škotske nacionalne stranke (SNP) i suprug bivše prve premijerke Nikole Sterdžen, uhapšen je u vezi s istragom o finansijama stranke.

U saopštenju objavljenom u srijedu, škotska policija je rekla da je “58-godišnji muškarac danas, u srijedu, 5. aprila 2023., uhapšen kao osumnjičeni u vezi s istragom koja je u toku o finansiranju i finansijama Škotske nacionalne stranke.”

Dodalo se:

"Čovjek je u pritvoru i ispituju ga detektivi škotske policije."

