Supruga borca ID: Natjerao me da dođem, sada želim ostati

Amerikanka Sam El Hasani, supruga ubijenog borca terorističke organizacije Islamska država, dala je intervju za BBC u kojem govori o njenom boravku među teroristima, ali i o budućnosti.

Sam je sa džihadistima živjela dvije godine, gdje je nju i njeno dvoje djece odveo muž Musa. Jedno od njene djece pojavilo se u propagandnom videu terorističke organizacije.

Nakon što je uspjela da pobjegne nju su zarobili Kurdi, u čijem zarobljeništvu još uvijek.

U svojoj ispovijesti za BBC, koja će biti objavljena u dokumentarnom filmu, snimanom godinu i po dana, Sam je ispričala kakve su strahote preživljavali u Raki.

"Situacija se non stop mijenjala. Stalno su letjeli meci iznad glave. Odeš da doneseš vodu, na tebe pucaju iz snajpera.To je rat", ispričala je Amerikanka.

Sam je sa suprugom i djecom u Siriju otputovala 2015. godine. Musa se tamo pridružio džihadistima i poslan je u teroristički trenink kamp u Raki. Ona tvrdi da ju je muž na prevaru odveo tamo.

"Prvi put kada sam ga vidjela (nakon trening kampa) bilo je u centru Rake. Imao je dugu bradu i nosio je pušku i bio je nasmijan. Prvo što sam mu rekla je bilo da je lud i da ja odlazim. On mi je odgovorio da mogu pokušati, ali da neću uspjeti", ispričala je Sam vidno potresena.

Njen suprug je kasnije poginuo u bombardovanju, a ona je sa djecom pobjegla iz Rake i zarobile su ih kurdske snage.

Saminih sin Metju pojavio se u jednom od posljednjih prpagandnih video snimaka Islamske države u kojem prijeti Americi da će se rat završiti na teritoriji SAD. Sam zato strahuje za bezbjednost sina i plaši se da se vrati u Ameriku.

"Moja poruka za jevrejsku marionetu Donalda Trampa. Ovaj rat neće završiti u Raki ili Mosulu. Završiće na vašoj zemlji. Uz pomoć Alaha izvojevaćemo pobjedu i zato se pripremite, jer je borba tek počela", poručio je Metju u propagandnom videu.

"Mnogi ljudi vide Metjua kao prijetnju, ali to je tako trebalo da izgleda. To je propaganda. Baš kao i video snimci koji prikazuju kako je život divan. Sve je to propaganda, sve je laž", rekla je Sam na konstataciju novinara BBC-ja da vjerovatno mnogi smatraju kako Metju zna da koristi puške i bombe.

Njena sestra Lori, pored svega, pokušava da Sam i djecu vrati kući.

"Četvrtog februara 2017. godine poslala mi je mejl o njenoj situaciji u Siriji. 'Ćao Lori, nadam se da mi možeš pomoći. Ovo bi moglo da bude posljednji put da sam onlajn. Skoro svaki dan pet do deset bombi padne oko nas. Udari su snažni. Razbacuju šrapnele na sve strane", pročitala je Lori mejl koji je dobila od sestre.

Međutim, Sam ne žuri da se vrati u Ameriku.

"Trenutno moram da razmislim šta je najbolje za moju djecu. Ne treba mi da me neko gura u donošenje naglih odluka sada. Hoće li vlada pokušati da mi uzme djecu, a uradila sam sve da ih zaštitim? A ovdje idu u školu, imaju hranu, dobijaju sve... Ako odem tamo, slomiće me, neću imati ništa.

Sa druge strane Lori ne odustaje od pokušaja da ubijedi vladu da dovede Sam i djecu kući.

"Trebalo bi da postoji plan kako da se pomogne porodicama da pobjegnu iz Sirije. Da li bi ljudi trebalo da budu kažnjeni zbog ratovanja u Siriji? Svakako! Ali, zar treba da ih napustimo", ne, rekla je Lori.