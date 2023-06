Surovikin poslao poruku Vagnerovcima

MOSKVA - Jedan od najviših ruskih vojnih komandanata, general Sergej Surovikin, pozvao je Vagnerove borce da se "povinuju volji i komandi" predsjednika Rusije Vladimira Putina i da se vrate u svoju bazu.

"Morate uraditi ovo pre nego što bude prekasno", rekao je Surovikin u svom video obraćanju.

Ruski general je poručio Vagnerovcima da moraju da poštuju komandu izabranog predsjednika Ruske Federacije.

"Zaustavite konvoje, vratite se u baze, vratite se u svoje stacionare", poručio je Surovikin.

Surovikin appealed to the commanders and fighters of PMC Wagner to stop. "We used to win together. We are of one blood". "The enemy is just waiting for our internal political situation to escalate. We cannot play into the hands of the enemy at this difficult time for the… pic.twitter.com/8yTZ1BOVm5