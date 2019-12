"Suspenzija sportista nije u skladu sa međunarodnim pravom"

​Ruski predsjednik Vladimir Putin govori na velikoj godišnjoj konferenciji za štampu. Za ovaj događaj je akreditovan rekordni broj novinara - 1.895. Tradicionalno, najviše njih dolazi iz ruskih regionalnih medija.

Ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da odluka Svjetske antidoping agencije (VADA) da suspenduje rusku antidoping agenciju i sportiste nije u skladu sa zdravim razumom i međunarodnim pravom.

Putin je za odluku VADA o ruskim sportistima rekao da nije samo nepravedna, već i da se kosi sa zdravim razumom. Kako je rekao, Ruse kažnjavaju drugi put za istu stvar.

"Najveći broj sportista je čist, a kažnjavaju sve", rekao je ruski predsjednik na godišnjoj konferenciji za novinare.

On je podsjetio na ruske klizače koji su praktično jedini u svijetu koji izvode četvorostruke skokove. Po njegovom mišljenju, odlučili su da ih "počiste", prenio je "Spunjik".

Putin je dodao da je uvjeren da je odluka VADA u suprotnosti sa Olimpijskom poveljom.

