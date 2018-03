Susret Trampa i Kima do maja

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp sastaće se sa sjevernokorejskim liderom Kim Džong Unom do maja.

Sjevernokorejski lider Kim Džong-un pozvao je američkog predsjednika Donalda Trampa na sastanak, a Tramp je rekao da će prihvatiti poziv, što predstavlja preokret bez presedana u odnosima dve zemlje, javio je BBC.

Južnokorejski zvaničnici u Vašingtonu, koji su objavili da bi dvojica lidera mogla da se sastanu već u maju, usmeno su prenijeli Kimovu poruku Trampu i poručili da je sjevernokorejski lider "posvećen denuklearizaciji".

Šef južnokorejske Kancelarije za nacionalnu bezbjednost Čung Eui-jong, koji se ranije ove nedelje sastao s Kimom u Pjongjangu, obavijestio je novinare o planiranom sastanku nakon razgovora s Trampom u Bijeloj kući.

Sjeverna Koreja još nije izdala nikakvo zvanično saopštenje o aktuelnom razvoju događaja.

Američki predsjednik potvrdio je na svom nalogu na Tviteru da će se sastati s Kimom do maja.

"Sastanak je u planu", napisao je Tramp.

Tramp je naveo da je došlo do "velikog napretka", ali da će sankcije Severnoj Koreji ostati.

Portparolka Trampa Sara Sanders rekla je da će se mesto i vreme sastanka dvojice lidea biti naknadno utvrđeni.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!