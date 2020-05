Suzavci, vodeni topovi i hapšenja na protestima u Hong Kongu

Policija u Hong Kongu saopštila je da je uhapsila najmanje 180 demonstranata koji su učestvovali u nedozvoljenom protestu u nekoliko dijelova grada.

"Do 21.30 časova policija je uhapsila najmanje 180 osoba koje su učestvovale u nezakonitim okupljanjima", navodi se u saopštenju policije.

Policija je osudila radikalne ispade pojedinih demonstranata koji su, kako se navodi, uništavali imovinu, lomili stakla na prodavnicama, bacali flaše sa krovova, gađali kamenjem.

Prema navodima medija, stotine, a možda i hiljade demonstranata pokušali su da organizuju protest kojim izražavaju nezadovoljstvo protiv planova Pekinga da usvoji rezoluciju o pripremi nacrta zakona o osiguravanju nacionalne bezbjednosti u Hongokongu.

Policija je rastjerala grupu omladine pomoću nekoliko kanistera suzavca i vodenih topova.

Većima demonstranata na kraju se razišla, protesti su prošli bez velikih sukoba. Situacija u gradu trenutno je mirna.

Savjetnik predsjednika SAD Robert O'Brajan saopštio je da bi Vašington mogao uvesti sankcije Kini, ukoliko Peking pomoću nacrta zakona o nacionalnoj bezbjednosti "okupira" Hongkong, prenosi "NBC".

On je podsjetio da je Komunistička partija Kine obećala Velikoj Britaniji 1984. godine da će Hongkong "sačuvati autonomiju i svoj način života do 2047. godine".

Prema mišljenju O'Brajana, teško da će Hongkong uspjeti da ostane finansijski centar Azije, ukoliko ga Kina "okupira".

Ranije je Kina saopštila da je "krajnje neophodno" da se donese zakon o nacionalnoj bezbjednosti za Hongkong. Demonstranti u Hongkongu ovu najavu ocjenjuju kao grubo miješanje kineske Komunističke partije u autonomiju Hongkonga, ali zvanični Peking negira ove optužbe.

Police fire tear gas to disperse protesters in Causeway Bay of Hong Kong on Sunday. Protesters in defiance of social distance ban to take to street to denounce Beijing’s plan to impose national security law in the city. #nationalsecuritylaw #hongkong pic.twitter.com/1V5PLP4pKo