Sve više škola na meti napada hemijskim gasom (VIDEO)

TEHERAN - ​Desetine škola u Iranu bili su meta u nizu napada hemijskim gasom koji su u subotu sprovodili režimski operativci. Ovaj "trend" se nastavlja i danas sa sličnim napadima u tri grada u nedjelju, uključujući Isfahan, Tabriz, Urmiju, Ilam i Kermanšah, sa znakovima koji pokazuju da će ti napadi samo eskalirati tokom dana.

Roditelji i mještani u različitim gradovima viđeni su u subotu kako protestuju i uzvikuju protivrežimske slogane kao odgovor na napade na njihovu djecu. U nekim su područjima viđene režimske sigurnosne snage kako napadaju zabrinute roditelje i demonstrante.

Ljudi širom zemlje posebno smatraju vrhovnog vođu mula Alija Khameneija odgovornim za njihove bijede, dok takođe osuđuju opresivnu Islamsku revolucionarnu gardu (IRGC) i paravojne jedinice Basij, zajedno s drugim sigurnosnim jedinicama koje su na terenu i potiskuju mirne protestante.

There’s nothing Iranian about the current Islamic mafia regime in Iran & are heinously terrorizing innocent ppl. Their new terrorist act is chemical attacks in schools! -26 schools been attacked/more than 700 girls poisoned Cc: @1500tasvir families#SaveIranianSchoolgirls pic.twitter.com/kLfyS40Aoz