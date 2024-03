Šveđani tek što su ušli u NATO i odmah presreli ruske avione (FOTO)

STOKHOLM - Švedska je prošle nedjelje ušla u NATO, u ponedeljak je plava zastava sa zlatnim krstom dignuta ispred sjedišta Alijanse, a piloti borbenih aviona Gripen već su obavili prvo presretanje ruskih letjelica.

Sajt Jurejžan tajms navodi da su švedski lovci u prvoj istorijskoj misiji u ponedjeljak pod okriljem Sjevernoatlantskog saveza poletjeli u nebo iznad Baltičkog mora.

Zajedno sa njemačkim Jurofajterima i belgijskim F-16 oni su brzo reagovali na prisustvo ruskih letjelica, prenosi Kurir.rs.

Vazduhoplovna komanda NATO je saopštila da je ovim presretanjem ruskih aviona AN-29 i TU-134 izvršena uspješna integracija švedskih Gripena u snage Alijanse.

Navodi se da su operateri NATO radara uočili neidentifikovani avion koji se iz pravca ruske enklave Kalinjingrada kretao kao glavnoj teritoriji Rusije.

Nakon toga su dignuti švedski i belgijski lovci koji su se nalazili u vazduhoplovnoj bazi Šijaulijaj u Litvaniji.

Njihovi piloti su vizuelno potvrdili prisustvo ruskog Tu-134 koji je skrenuo sa prvobitnog plana leta.

Kasnije istog dana NATO radar je uočio ruski An-26 zbog čega su reagovali njemački borbeni avioni presretači koji su iz Lijelvardea u Letoniji poletjeli zajedno sa švedskim Gripenima.

Oni su vizuelno identifikovali rusku vojnu letelicu i pratili je do završetka misije.

Gripen prove their already integrated with their intercept today of a AN-29 & TU-134 together with F-16 & Eurofighters