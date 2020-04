Švedska ministarka: Mit je da se život odvija normalno

STOKHOLM - Švedska vlada u petak je branila svoju relativno liberalnu politiku u borbi protiv pandemije virusa korona.

"Mit je da se život odvija normalno u Švedskoj. Nema mjera potpune blokade u Švedskoj, ali su brojni djelovi švedskog društva blokirani”, izjavila je ministarka spoljnih poslova En Linde.

Johan Karlson, čelnik švedske agencije za javno zdravstvo, izjavio je da se švedski ton razlikuje od onog u drugim zemljama.

"Umjesto da govorimo 'trebate ostajati u kućama, nije vam dopušteno da radite to i to', mi pokušavamo objasniti stanovništvu zašto se to treba učiniti i koji su razlozi za to". kazao je Karlson.

Švedske vlasti preporučile su građanima da praktikuju društvenu distancu. Škole, barovi i restorani još su otvoreni, a zabranjena su samo okupljanja više od 50 ljudi.

U susjednoj Danskoj, još jedan mali korak ka ponovnom otvaranju društva poduzet je u četvrtak naveče kada je vlada, uz podršku opozicije, omogućila frizerskim salonima, zubarima i fizioterapeutima, između ostalih, da nastave s radom od ponedjeljka, prenosi AP.