Švedska odbija poslati borbene avione u Ukrajinu

STOKHOLM - Švedski ministar obrane Pal Jonson rekao je da njegova zemlja ne može isporučiti svoje borbene avione Ukrajini jer ih nema dovoljno.

Jonson je u izjavi potvrdio da Švedska ne planira poslati JAS avione - višenamjenske borbene avione četvrte generacije Gripen - u Ukrajinu.

"Nemamo višak aviona JAS koje bismo sada mogli poslati u Ukrajinu", rekao je Jonson, prenosi "Pravda".

Ministar je dodao da će se švedska podrška Ukrajini sada fokusirati na obuku i održavanje već isporučene opreme.

