Švedski epidemiolog: Ne znamo zašto je naglo pao broj oboljelih

STOKHOLM - Glavni švedski epidemiolog Anders Tegnel rekao je da je od početka jula u Švedskoj došlo do ubrzanog pada broja zaraženih.

"Ali zašto se to dogodilo tačno u to vrijeme i zbog čega je bilo tako iznenada, mislim da je malo teško da potpuno to shvatimo”, rekao je Tegnel u intervjuu za švedski portal "The Local".

On je dodao da se čini da pad broja novozaraženih nije povezan sa praznicima ili nekom mjerom koju su preduzele zdravstvene vlasti.

"Vjerujemo da povećanje broja imunih ljudi u populaciji ima neke veze s tim, ali zaista ne znamo tačno", rekao je Tegnel.

On smatra da je smanjenje broja slučajeva korona virusa u julu u Švedskoj pokazalo da je njihova strategija, prema kojoj je izbjegnuta većina strogih mjera koje je uvela većina zemalja, na neki način uspjela.

“Brojevi u Švedskoj pokazuju da može doći do ubrzanog pada broja slučajeva bez zatvaranja”, dodao je švedski epidemiolog.

Tegnel je priznao da je blago porastao broj novih slučajeva korona virusa tokom prošle sjedmice, posebno među mladima.

“Ali, čini se da se možemo nositi s tim”, rekao je Tegnel.

On je istakao da je jedna od stvari koje se sada znaju o korona virusu to da je riječ o vrlo nepredvidivoj bolesti.

Prema posljednjim podacima, od korona virusa su u Švedskoj umrle 5.763 osobe, skoro pet puta više nego u Danskoj, Norveškoj i Finskoj zajedno.

Otkrivanje i izolacija biće ključni za uspjeh ili propast u suzbijanju širenja korona virusa u sljedećoj fazi pandemije, ocijenio je on.