Švedsko tužilaštvo: Teško utvrditi ko je napao gasovod Sjeverni tok

STOKHOLM - Vjerovatno će biti teško utvrditi ko je prošle godine digao u vazduh gasovod Sjeverni tok koji povezuje Rusiju i Njemačku u Baltičkom moru, izjavilo je u četvrtak švedsko tužilaštvo koje istražuje incident.

Eksplozije 26. septembra na cjevovodima koji povezuju Rusiju i Njemačku dogodile su se u privrednim zonama Švedske i Danske. Eksplozija u švedskoj zoni dogodila se na dubini od 80 metara, a tužilac je rekao da je istraga bila komplikovana.

"Nadamo se da ćemo moći potvrditi ko je počinio ovaj zločin, ali treba napomenuti da će to vjerovatno biti teško s obzirom na okolnosti", rekao je tužilac Mats Ljungkvist u izjavi.

"Radimo bezuslovno i okrećemo svaki kamen i ništa ne prepuštamo slučaju", dodao je.

Iako nije donesen nikakav zaključak, postoje brojne teorije o tome ko je i kako digao gasovode u vazduh.

