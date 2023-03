Sveštenici u istorijskom kijevskom manastiru odolijevaju deložaciji (FOTO)

KIJEV - Sveštenici Ukrajinske pravoslavne crkve (UOC) kojima je 30. marta naređeno da napuste Kijevsko-pečersku lavru u glavnom gradu Ukrajine oglušili su se o naredbu o deložaciji, odolijevaju situaciji i odbijaju službenike Ministarstva kulture i novinare pustiti u istorijski pravoslavni hrišćanski hram/manastir.

Tuče između članova UOC-a i novinara izbile su ispred manastira iz 11. vijeka i UNESCO-ve svjetske baštine kada su štenici zaštitili mitropolita Pavla, opatu manastira od novinara.

Sveštenici UPC odbili su komunicirati s novinarima koji su bili u manastiru kako bi popratili sukob, koji se razvio nakon što je agencija koja nadzire imovinu ranije ovog mjeseca obavijestila UOC da raskida ugovor o najmu od 29. marta.

Novinari Suspilne (javne) televizije su se naguravali dok su sveštenici pokušavali držati novinare podalje od Pavla

Pavlo je pozivao novinare da se "umjesto brbljanja" za "more novca" bave "pravim" poslom, poput "muže krava, vrtlarenja... itd."

UOC je ogranak Ukrajinske pravoslavne crkve koja je prije bila pod jurisdikcijom ruskog pravoslavnog patrijarha u Moskvi. Prekinute su im veze s Moskvom u maju 2022. zbog ruske specijalne vojne operacije na Ukrajinu, ali je optužena da održava veze s Rusijom.

His Beatitude Metropolitan Onufry led the evening service with the penitential canon in the Kyiv-Pechersk Lavra. (1/4) (via Ukrianian Orthodox Church) pic.twitter.com/meQsqvIG37