Sveštenik uhapšen dok je zalivao vrt komšiji

ČILDERSBURG - Američki crni sveštenik najavio je da planira tužiti vlasti grada u Alabami nakon što je uhapšen dok je zalijevao susjedov vrt prošlog maja.

Incident se dogodio u gradu Čildersburgu i uključivao je bijele policajce koji su uhapsili sveštenika Majkla Dženingsa nakon što se odbio identifikovati.

U odbranu sveštenika stao je jedan mještanin.

"Zapravo, svaki put kad odemo na odmor, kad god nas neće biti više od dan ili dva, on čuva kuću i zaliva cvijeće. On se samo brine za stvari. Možemo ići i znamo da on pazi na sve. Sveštenik Dženings poznaje zakon bolje od njih. Završilo je loše za njega tada, ali mislim da je sada završilo loše za policijsku upravu, jer nisu znali", rekao je komšija Roj Milam.

Amerika i dalje ima velike probleme sa rasnim nesuglasicama koje su proteklih godina postale izraženije.

(Africa News)