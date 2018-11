Malteški sveštenik Džon Sultan (47) izazvao je negodovanje jer je ulicama u mjestu Zebug "paradirao" u poršeu, dok je automobil konopcem vuklo oko 50 djece.

On je rekao da "to nije za njega problem" te da određeni komentari na njegov račun "nisu na mjestu", prenosi Tajms of Malta.

Sveštenik je dodao i da "šta god rekli, to se uvijek izvuče iz konteksta".

Na amaterskom snimku koji se pojavio u javnosti vidi se sveštenik kako stoji u poršeu i maše ljudima, dok ga konopcem vuku djeca.