Sveti Sinod Grčke crkve protiv upotrebe imena Makedonije

ATINA - Sveti Sinod Grčke pravoslavne crkve je, nakon današnje sejdnice, saopštio da "neće prihvatiti" upotrebu imena "Makedonija" kao dio rješenja oko pitanja naziva te bivše jugoslovenska republike, prenosi grčka agencija ANA.

Prethodno je episkop Jeronimos rekao da Crkva ne može da ostane "ravnodušna" prema ovom, kako smatraju, značajnom nacionalnom pitanju.

Od crkvenih velikodostojanika se, kako piše grčki "Katimerini", očekivalo da potvrde raniji stav Crkve koja se generalno protivi upotrebi naziva Makedonija u imenu te bivse jugoslovenske republike.

Inače, Sinod Grčke pravoslavne crkve okuplja 12 mitropolita i episkopa.

Portparol grčke vlade negirao je ranije medijske spekulacije da je prihvaćen predlog da se Makedonija preimenuje u "Republika Nova Makedonija", javili su grčki mediji.

On je rekao da su to spekulacije, ali da će pregovoriti nastavljeni kako bi se u narednih nekoliko mjeseci došlo do rješenja koje bi bilo prihvatljivo za obje strane.

Grčki i mediji u regionu prenijeli su ranije, pozivajući se na jedan albanski portal da su se Atina i Skoplje dogovorili da puni naziv Makedonije bude "Republika Nova Makedonija".