Svijet može da odahne: Pronađena radioaktivna kapsula (VIDEO)

Australijske vlasti pronašle su danas radioaktivnu kapsulu čiji je nestanak u Zapadnoj Australiji izazvao masovnu potragu, naveo je državni ministar za vanredne situacije, prenosi Reuters.

Za sada nije poznato gdje je tačno pronađena mini-kapsula koja se izgubila tokom transporta na razdaljini od 1.400 kilometara.

Vojska je provjeravala kapsulu i ona će u četvrtak biti odnesena u bezbjedni objekat u gradu Pertu, rekao je ministar za vanredne situacije Stiven Doson na konferenciji za novinare.

"Kada uzmete u obzir obim istraživačkog područja, lociranje ovog objekta je bio ogroman izazov, grupe za pretragu su bukvalno pronašle iglu u plastu sijena", rekao je Doson, prenosi Telegraf.

Kapsulu, dio mjerača koji se koristi za mjerenje gustine sirovine gvozdene rude, Rio Tinto Ltd je povjerio specijalizovanom izvođaču za transport. Rio se u ponedjeljak izvinio za gubitak kapsule, koji se dogodio negdje u protekle dvije nedjelje.

Kamion je putovao sa sjevera od Njumana, malog grada u udaljenom regionu Kimberlija, do skladišta u sjeveroistočnom predgrađu Perta - na udaljenosti većoj od dužine Velike Britanije.

Mjerač je preuzet sa lokacije rudnika Gudai-Darri kompanije Rio Tinto 12. januara. Kada je raspakovan zbog pregleda 25. januara, mjerač je pronađen razbijen, a nedostajao je jedan od četiri montažna zavrtnja, a nestali su i zavrtnji sa mjerača.

Vlasti sumnjaju da su vibracije iz kamiona dovele do olabavljenja šrafova i zavrtnja, a kapsula je ispala iz pakovanja, a zatim i iz otvora u kamionu.

Srebrna kapsula, prečnika 6 milimetara i dužine 8 mm, sadrži cezijum-137 koji emituje zračenje jednako 10 rendgenskih zraka na sat.

Ljudima je rečeno da se drže najmanje pet metara podalje jer bi izloženost mogla izazvati opekotine zračenja ili radijacionu bolest, iako stručnjaci kažu da bi prolazak pored kapsule bio relativno mali rizik, slično kao i rendgenski snimak.

