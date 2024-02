Svijet strahuje od napada na Rafu, Izrael tvrdi da će civili biti sigurni

TEL AVIV - Izraelska vojska objavila je snimku na kojoj se vidi mreža podzemnih tunela dugačkih stotine metara. Ta se mreža prema njihovim navodima djelomično proteže ispod sjedišta UN-ove Agencije za palestinske izbjeglice na sjeveru Gaze.

Palestinci pak s druge strane Izrael optužuju da falsifikuje informacije kako bi ocrnio agenciju o čijoj pomoći zavise hiljade života.

Bendžamin Natanjahu, premijer Izraela rekao je da će izraelska vojska

osigurati "siguran prolaz za civilno stanovništvo" uoči očekivanog napada na prepuni grad Rafa na jugu Gaze, odbacujući strahove od "katastrofe".

Uprkos međunarodnoj uzbuni zbog mogućeg pokolja u gradu u kojem je više od milion raseljenih Palestinaca, Netanjahu je rekao u emisiji ABC News da je ofenziva ključna za slamanje Hamasa.

"Pobjeda je nadohvat ruke. Učini ćemo to. Suoči ćemo se s preostalim terorističkim jedinicama Hamasa i Rafahom, posljednjim uporištem, ali ćemo to učiniti", rekao je Natanjahu ističući da će to učiniti na način da se osigura siguran prolaz za civilno stanovništvo.

Takođe, naglasio je da se razrađuje detaljan plan za to i da Izrael nije neozbiljan u vezi sa tim. Naveo je i da je područje sjeverno od Rafe koje je očišćeno moglo koristiti kao sigurna zona za civile.

S druge strane, vlasti Hamasa u Gazi upozorili su na moguće desetine hiljada žrtava u Rafi, a i mnogi evropski i svjetski zvaničnici pozvali su na smirivanje situacije, ističući da bi eventualna ofanziva "izazvala humanitarnu katastrofu". Takođe, naveli su da bi eventualna kopnena ofanziva na taj grad stavila tačku na eventualno oslobađanje talaca.

Inače, u Rafi je nekada živjelo 280.000 ljudi, a sada polovina od ukupno 2,3 miliona stanovnika Gaze, suočeni sa izborom ostatti ili čekati napad ili rizikovati povratak na sjever kroz područje gdje borbe ne prestaju. Trenutno oko milion ljudi je u šatorima i improvizovanim skloništima, a satelitski snimci pokazuju da se sve više šire takva naselja.

Čak su i SAD, kao glavni saveznik Izraela rekle da ne podržavaju kompnenu ofanzivu na Rafu ističući da ako nije pravilno isplanirana, operacija prijeti katastrofom.

"Oni koji kažu da ni pod kojim uslovima ne bismo trebali ući u Rafu zapravo govore izgubite rat, zadržite Hamas ondje", uzvratio je Natenjahu na kritike saveznika ali i cijelog svijeta.

Agencije za pomoć su takođe upozorile na humanitarnu katastrofu ako Izrael ispuni prijetnje da uđe u jedno od posljednjih područja u Pojasu Gaze u koje nisu ušle kopnene snage.

Norveši savjet za izbjeglice upozorio je Izrael protiv proširenja vojnih operacija na Rafu ističući da bi to bilo "fatalno za raseljenje civile I humanitarnu pomoć".

"Širenje neprijateljstva moglo bi pretvoriti Rafu u zonu krvoprolića I razaranja iz koje ljudi neće biti u stanju da pobjegnu. Više nema kuda da ljudi bježe", rekla je Anelita Krede, direktor NRV-a za Bliski istok i Sjevernu Afriku.

