Muslimani širom svijeta obilježavaju mjesec ramazan. Za muslimane to je mjesec u kojem vjernici obično poste, i to na način da hranu ne uzimaju od izlaska do zalaska sunca. U nastavku pogledajte kako protiče ramazan u svijetu, posebno u Jerusalimu.

Osim u Jerusalimu, donosimo vam slike i iz Pakistana i Turske u kojima je najveći dio stanovništva muslimanske vjeroispovijesti, ali i iz Etiopije gdje su većina hrišćani.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.