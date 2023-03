Svjedoci o sudaru vozova: Sekunde iz noćne more, ljudi su vrištali (VIDEO)

SOLUN - Broj poginulih u sudaru putničkog i teretnog voza u Grčkoj i dalje je 36, ali zvaničnici vjeruju kako će on rasti, te naglašavaju da je među žrtvama najviše mladih. Svjedoci ove strašne nesreće su opisali događaj.

U toj najsmrtonosnijoj željezničkoj nesreći u istoriji zemlje, u direktnom sudaru dva voza, cijeli vagoni izbačeni su sa šina. Poginulo je najmanje 36 ljudi, a još nekoliko desetina je povrijeđeno u samoj nesreći i požaru koji je uslijedio. Zvaničnici očekuju da će broj žrtava i dalje rasti.

Putnici iz voza opisali su sekunde iz noćne more, kako su nazvali trenutke nakon nesreće.

"Čuli smo udar. Bilo je to nekoliko sekundi iz noćne more, prevrtali smo se u vagonu. Onda je nastala panika, pucali su kablovi, požar je odmah izbio. Dok smo se prevrtali, gorjeli smo. Vatra je bila s lijeve i s desne strane", prepričao je 28-godišnji Stergios Minenis novinskoj agenciji "Reuters".

BREAKING: Two trains collide in Greece, at least 32 killed, 85 injured. #Τεμπη_Τραγωδια #Τεμπη #Λαρισα #greecetraincrash #GreeceTrainAccident #trainaccident pic.twitter.com/YrNXNz3wRF