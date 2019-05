Svjedoci tragedije na Dunavu: "Struja ih je nosila, nismo stigli pomoći"

BUDIMPEŠTA - U srijedu, tačno u 21:05 časova, na Dunavu u srcu Budimpešte sudarila su se dva broda.

Nedaleko od zgrade mađarskog parlamenta, veliki kruzer Viking Sigyna naletio je na manji turistički brod Sirena.

Nakon kontakta, manji se brod prevrnuo i potonuo za samo sedam sekundi. Zasad je poginulo najmanje sedmoro ljudi, a spasioci tragaju za 21 nestalom osobom.

Na brodu su bila 33 turista iz Južne Koreje i dva mađarska člana posade. Među turistima je bilo devet porodica, najmlađe je bilo dijete staro 6-7 godina, a najstarija osoba imala je oko 70 godina.

Sedam osoba uspjelo se spasiti. Temperatura vode bila je 10 do 12 stepeni. No još veći problem od niskih temperatura koje, prema riječima stručnjaka, nakon 10 do 20 minuta izazivaju hipotermički šok, putnicima Sirene predstavljalo je to što se brod prevrnuo, a većina južnokorejskih turista je zbog kiše bila u zatvorenom dijelu broda. Takođe, riječne struje u Dunavu bile su snažne.

Preživjeli turisti još se oporavljaju od šoka. Neki od njih su za novinsku agenciju Jonhap opisali što se te noći događalo na Dunavu.

"Borili su se da ostanu na površini i vikali za pomoć, ali ja nisam mogao ništa učiniti", rekao je 31-godišnjak prezimena Čung, jedan od sedmoro spašenih ljudi.

"Kako ih je struja nosila, tako niko nije stigao pomoći", kazao je Čung, koji je bio među dvadesetak putnika koji su se na palubi spremali za iskrcavanje i usput se fotografisali. Još deset osoba je u trenutku sudara bilo u kabini.

"Vidjeli smo veliki brod kako ide prema nema, ali nismo očekivali da će udariti u nas", dodao je Čung.

Još jedna preživjela putnica, 32-godišnja Jun, rekla je da se brod odmah prevrnuo i potonuo.

"Oni koji su bili na palubi pali su u vodu, dok su oni u kabini ostali zarobljeni", rekla je Junn kroz suze. Čung je opisao kako se držao za pojas za spašavanje i spasio Jun bacivši joj uže pričvršćeno za pojas.

An, 60-godišnjak, uhvatio je ruku člana posade drugog broda, ali se nije mogao održati zbog jake struje. Spasili su ga tako što su mu bacili veću praznu plastičnu bocu.

Kako je došlo do nesreće?

"Brodovi su se kretali u pravcu sjevera i u trenutku kada su se nalazili između dva stuba Lančanog mosta Sirena je skrenula ulijevo prema Vikingovom brodu. Kada su se dva broda sudarila, manji turistički brod se prevrnuo na stranu i potonuo u roku od svega sedam sekundi", kazao je portparol policije Adrijan Pal, dodavši kako nije jasno zašto je brod skrenuo.

Vezana vijest: Uhapšen ukrajinski kapetan broda koji je učestvovao u nesreći na Dunavu

(index.hr)