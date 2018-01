Svjetski mediji o ubistvu Ivanovića: Pojačaće tenzije

Molimo vas da vaša iskustva i zapažanja prilikom korištenja aplikacije za komentarisanje podijelite sa nama.

gr

dok god i jedan strani vojnik ne napusti balkan, dok strane tajne sluzbe ne napuste balkan, balkan ce biti bure baruta. nije tito bio lud kad je rekao da ne dozvolite nikome iz vana da vam rovari po drzavi. sad imate to sto imate jer svi ste to i zeljeli. SFRJ je bila zemlja mira, stabilnosti i prosperiteta. nju je trebalo samo modernizovati politicki i ekonomski i bili bi danas primjer svima u svijetu. danas nikad covjek nije na tim prostorima zivio gore i nesigurnije. ja odgovorno tvrdim da nova jugoslavija ima danas vise smisla nego ikada u istoriji. Ni jedna pa cak i one bogatije republike kao slovenija i hrvatska nisu bile u gorem stanju kao danas. Narod je gladan, nezadovoljan, narod uvidja da su im drzave suverene samo na papiru i da njihovi politicki izabranici vise lice statistima nego suverenim i neovisnim politicarima koji rade za dobrobit svojih drzava i naroda. To su vazalske drzave gdje nema demokratije, gdje ne vlada zakon i pravo, i gdje su politicari marionete stranih drzava. Sto prije to uvidite tim ce prije biti okoncana agonija koja traje preko 28 godina. Ako se hitno nesto ne preduzme nema boljitka ni za ove danas a kamoli za buduca pokoljenja.