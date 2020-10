Svjetski program za hranu dobitnik Nobelove nagrade za mir

Nobelova nagrada za mir ove godine pripala je ogranku agencije Ujedinjenih nacija, Svjetskom programu za hranu, saopštio je Odbor za mir.

Svjetski program za hranu nagadu je dobio "za napore u borbi protiv gladi, za doprinos poboljšanju uslova za mir u područjima pogođenim sukobima i za djelovanje kao pokretačka snaga u naporima da se spriječi upotreba gladi kao oružja za rat i sukobe".

Inicijativa je stvorena 1961. godine, a danas pruža hranu za više od 90 miliona ljudi godišnje.

Nagradu vrijednu 1,1 miliona dolara, dobitnik će primiti 10. decembra u Oslu, prenosi Tanjug. Ove godine u trci za ovu prestižnu nagradu bilo je 318 kandidata, od čega 211 pojedinaca i 107 organizacija.

BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E