Svjetski prvak uhapšen u Poljskoj, Zelenski pobjesnio (VIDEO)

KRAKOV – Apsolutni svjetski prvak u boksu, Ukrajinac Aleksandar Jusik nakratko je zadržan u pritvoru na aerodromu u poljskom Krakovu u srijedu naveče, ali je ipak brzo pušten.

Još uvijek se ne zna zbog čega je Usik zadržan, ali se ipak brzo oglasio Volodimir Zelenski na društvenoj mreži Telegram.

"Pobjesnio sam zbog tretmana prema našem državljaninu i prvaku. Naš je prvak priveden, ali i pušten i više ga niko neće privoditi", objavio je Zelenski.

Usik je nakon puštanja bio mnogo pomirljiviji u svojim porukama.

"Prijatelji, sve je u redu. Došlo je do nesporazuma koji je brzo razriješen. Hvala svima na brizi. Poštovanje za poljske snage reda koje obavljaju svoje dužnosti bez obzira na visinu, težinu, dužinu ruku i naslove", poručio je Jusik putem Instagrama, prenosi Jutarnji list.

‼️ Oleksandr Usyk has seemingly been arrested at Krakow Airport in Poland today, though full information about the situation is currently unknown…pic.twitter.com/W2fLnxgCPF