"Svuda je smrt, bolje da umremo u svom domu"

GAZA - Porodica Abu Marasa vraća se u grad Gaza, nakon što su pobjegli u petak pošto je Izrael naredio svim civilima da idu na jug ili će se suočiti sa bombardovanjem, rekavši da će radije umrijeti kod kuće nakon što je u vazdušnom napadu pogođena kuća u koju su se smjestili.

Porodica Abu Marasa je jedna od nekoliko sa kojima je Rojters razgovarao a koje su odlučile da se vrate u svoje domove na sjeveru. Više od desetine članova porodice zbilo se u jedan automobil na ivici Kan Junisa, glavnog grada na jugu Gaze, sa svom imovinom na krovu auta i u jeku bombardovanja krenuli na opasan put u svoje domove na sjeveru.

“Zašto da budemo mučenici u Kan Junisu? Bolje je da umremo kao mučenici u našim domovima. Neka nam cijela zgrada padne na glave”, kazao je Salim Abu Marasa, spremajući se da krene nazad.

Izrael je pokrenuo do sada najsnažnije bombardovanje Pojasa Gaze, enklave duge 45 kilometara u kojoj živi 2,3 miliona ljudi, nakon što je militantna palestinska grupa Hamas upala u izraelske gradove i ubila 1300 ljudi.

Izraelska vojska je prošle nedjelje saopštila da svi civili treba da napuste sjeverni dio enklave, uključujući i glavni grad Gazu, dok priprema kopneni napad za uništavanje Hamasa.

Čak i bez bombardovanja, humanitarna katastrofa je očigledna širom enklave dok Izrael blokira snabdijevanje strujom, vodom, ljekovima, hranom i gorivom.

Naređenje o evakuaciji je izazvalo strahove u Gazi, gdje su mnogi stanovnici izbjeglice, da nikada neće moći da se vrate u svoje domove. Ujedinjene nacije su u utorak upozorile da takav zahtjev može predstavljati kršenje međunarodnog prava.

Saopštile su i da se bombardovanje nastavlja širom enklave, i da Izrael napada Kan Junis i druge djelove na jugu gdje je poručio stanovnicima da idu.

“Oni koji su se povinovali naređenju izraelskih vlasti da se evakuišu sada su u zamci na jugu Pojasa Gaze, bez skloništa, suočeni sa nestašicom hrane i bez pristupa čistoj vodi, sanitarijama, ljekovima i drugim osnovnim uslugama”, kazao je portparol UN kancelarije za ljudska prava Ravina Šamdasani.

Uobičajeni su prizori velikog broja ljudi koji u ruševinama zgrada uništenih u vazdušnim napadima traže preživjele i tijela stradalih.

Spasioci su iz ruševina u utorak iznijeli povrijeđenog čovjeka prekrivenog prašinom i krvlju pored kratera od bombe i ruševina, nakon čega je medicinski tehničar potrčao iz ruševina držeći bebu umotanu u ćebe, uzaludno tražeći puls.

Hatab Vahdan je pobjegao iz Bet Hanuna na sjeveru Gaze i sa porodicom se uputio u Kan Junis. U izraelskom napadu tokom noći pogođena je kuća u blizini one u kojoj se on nalazio, pri čemu je stradalo nekoliko ljudi koji su, kao i on, pobjegli sa sjevera.

“Rekli su nam da je jug bezbjedan. Natjerali su nas, iselili su nas iz naših domova i stigli smo u Kan Junis jer imamo djecu”, kazao je Vahdan, koji je ispričao da je njegov dom uništen u izraelskim napadima tokom sukoba 2006. i 2014.

“Vidjeli smo da je i ovdje isto. Smrt je svuda. Stoga, bolje nam je da se vratimo”, kazao je on opisujući situaciju u Kan Junisu kao “pakao”.

“Istina je da nemamo struje, vode, interneta, ali ono što je važnije imamo odlučnost da se odupremo do smrti”, kazao je Šadi, otac šestoro djece koji radi kao javni službenik u administraciji Gaze koja je pod kontrolom Hamasa.

“Nećemo im dati ono što žele, žele još jedno raseljavanje i u tome neće uspjeti. Možemo umrijeti, ali makar ćemo biti sahranjeni ovdje, ne na Sinaju”, kazao je on za Rojters u telefonskom razgovoru iz izbjegličkog kampa Džabalija.

Rojtersovi novinari su vidjeli da se iz Kan Junisa nekoliko vozila punih ljudi uputilo ka sjeveru.

U porodičnom autu, Ragda Abu Marasa sjedi na zadnjem sjedištu, sa još dvije odrasle osobe, a u krilu joj je dvoje male djece.

“Sada se vraćamo kući iako će nam život biti u opasnosti i biće teško i nama i našoj djeci”, kazala je ona. “Ali to je bolje od smrti daleko od kuće”, dodala je ona, a prenose Vijesti.me.

