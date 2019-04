Tajani: Napadi u Šri Lanki genocid nad hrišćanima

STRAZBUR - Predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani rekao je da napadi u Šri Lanki predstavljaju genocid nad hrišćanima.

"Čak i danas na Uskrs ima onih koji siju mržnju i smrt. Napadi na crkve u Šri Lanki predstavljju istinski genocid nad hrišćanima. Pomolimo se za nevine žrtve i pokušajmo da ostvarimo vjerske slobode širom svijeta", napisao je Tajani na "Tviteru". Prema posljednjim podacima, u napadima u Šri Lanki poginulo je 215 ljudi, javlja "Sputnjik".

Even on Easter Sunday, there are those who sow hatred and reap death. The attacks in #SriLanka churches testify to a real genocide perpetrated against Christians. Let us pray for the innocent victims and work towards religious freedom around the world.