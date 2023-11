Tajanstveno zujanje u gradu, ljudi očajni, ne mogu spavati

OMAG - ​Misteriozno zujanje koje se noću čuje u gradu u Sjevernoj Irskoj podstaklo je gradsko vijeće da istraži njegov izvor. Stanovnici Omaga u okrugu Tajron požalili su se da zbog "upornog zujanja" ne mogu spavati, a izvještaji o tom zvuku prvi put su se pojavili krajem oktobra, piše "The Telegraph".

Savjetnik Alijanse Stefenn Doneli rekao je da se tajanstveno zujanje, opisano kao različito od saobraćajne buke, pokazalo kao ozbiljan problem za stanovnike.

Okružno vijeće Fermanaga i Omaga traži angažovanje stručnjaka za razotkrivanje zvuka nakon što su prvi pokušaji da mu se uđe u trag bili neuspješni. Doneli je rekao: "Možda je to nešto sezonsko ili povezano s vremenskim prilikama, ali te se stvari često ne pokažu jednostavnima i to može biti iz mnoštva izvora. Ono što trebamo učiniti jest utvrditi činjenice, a zatim preduzeti mjere da to riješimo."

Potparolka Savjeta rekla je da istraga do sada nije dala rezultate te da zvaničnici razmatraju sljedeće korake za identifikaciju zvuka: "Zbog velikog područja na kojem je zvuk prijavljen, teško je odrediti točan izvor. Službenici trenutno razmatraju korištenje specijalizirane opreme ili angažiranje specijalizirane tvrtke za pomoć u otkrivanju izvora buke."

Misteriozni zvukovi već su mučili druge gradove i sela širom Ujedinjenog Kraljevstva. U decembru su stanovnici Holmfilda u Zapadnom Jorkširu opisali kasnonoćnu buku kao "beskrajni ciklus mučenja". To zujanje upoređivalo se sa zvukom veš mašina ili dizelskog motora u leru.

Godine 2013. naučnci su nagađali da je misteriozna buka koja je neke stanovnike Hempšira noću držala budnima bila rezultat seksa riba u obližnjem estuarijumu. Stanovnici Hita, u blizini Sautemptona, navodno su se bili prisiljeni iseliti iz tog područja jer što su "pulsirajući" zvukovi noću odjekivali u njihovim kućama.

Nacionalni okeanografski centar u Sautemptonu nije uspio rasvijetliti misteriju. Međutim, Škotska asocijacija za nauku o moru tvrdi da bi ribe mogle biti odgovorne za bizarni zvuk zujanja.

Doktor Ben Vilson je rekao: "To je jedna od mogućnosti. U sjevernom Atlantiku i prilazima La Manaša sigurno postoje 'glasne ribe." Mužjaci ribe veznjaka ispuštaju prepoznatljivo zujanje kako bi ženkama dali do znanja da traže partnera, prenosi "Index".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.