Tajfun izazvao poplave i klizišta na Filipinima, oštećena dva aerodroma

MANILA - Tajfun Jinsing napustio je Filipine nakon što je izazvao poplave, klizišta i štetu na dva aerodroma u sjevernim provincijama, dodatno pogoršavajući situaciju nakon prethodnih oluja.

Preliminarni izvještaji ne navode da je bilo žrtava, iako je šteta velika, prenosi AP.

Tajfun je posljednji put zabilježen na južnom Kineskom moru, oko 100 kilometara zapadno od provincije Ilokos Nor na Filipinima, sa vjetrovima brzine do 150 kilometara na čas i udarima do 205 kilometara na čas, a meteorolozi predviđaju da će oslabiti prije nego što stigne do Vijetnama.

Tajfun je izazvao velike poplave u selima, obarao drveće i dalekovode, a takođe je uništio kuće i zgrade u provinciji Kajagan, koju je tajfun pogodio u četvrtak popodne. Tada je evakuisano više od 40.000 ljudi.

U provinciji Batan, najsjevernijem delu Filipina, guvernerka Marilu Kajko rekla je da su snažni vjetrovi i kiše odnijeli krovove kuća, oštetili morske luke i dva lokalna aerodroma.

Predsjednik Filipina Bongbong Markos odlučio je da ne prisustvuje samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Peruu, kako bi se fokusirao na napore za oporavak zemlje, prenosi Tanjug.

Filipini, koji se nalaze u jednom od najsiromašnijih regiona u svijetu, pretrpjeli su mnoge katastrofe u prošlosti, uključujući tajfun Haijan 2013. godine, koji je odnio više od 7.300 života i izazvao ogromnu štetu širom zemlje.

