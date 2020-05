Tajna treće osobe krije motiv ubistva naučnika koji je istraživao virus korona?

PITSBURG - Policija u Pitsburgu istražuje šta je motiv ubistva kineskog naučnika koji je bio na pragu velikog otkrića o koroni.

Odgovor na to pitanje mogao bi da bude poznat kada se razjasni tajna treće osobe, odnosno, ko je osoba za koju policija tvrdi da je razlog zbog kog je počinjen zločin.

Ubistvo naučnika Bing Liua iz Pitsburga, za koga su sa njegovog univerziteta saopštili da je „bio na pragu značajnog otkrića o virusu korona“, šokiralo je ne samo američku javnost.

Liu je nađen izrešetan u svojoj kući, u predgrađu Pitsburga, prenijeli su lokalni mediji.

Ubijen je hicima u glavu, vrat i tijelo, utvrđeno je obdukcijom. Naučnik porijeklom iz Kine radio je od kuće zbog pandemije virusa korona.

Kako su utvrdili istražitelji, ubica, koji je identifikovan kao Hao Gu, ušao je u kuću jer su vrata, zbog lijepog vremena, bila otključana i širom otvorena.

Supruga naučnika nije bila kod kuće u trenutku ubistva.

Odmah nakon likvidacije naučnika, pojavile su se brojne teorije zavjere o tome zašto je ubijen. Na društvenim mrežama pojedinci su tvrdili da je ubijen zbog svog naučnog rada i zato što je bio "na pragu velikog otkrića", kako je saopšteno sa univerziteta na kom je bio zaposlen.

Međutim, policija je potom iznijela tvrdnju da su se Liu i Gu poznavali dugo, te da je mogući motiv intimne prirode, a ne njegov naučni rad.

Kako su naveli iz policije, zločin je posljedica „dugogodišnjeg nesporazuma zbog intimnog partnera“. Međutim, iz policije nisu iznijeli detalje ko je ta treća osoba zbog koje su ubica i njegova žrtva bili u sukobu, niti bilo šta više što bi objasnilo motive ubistva.

Ubica Hao Gu, koji je softverski inženjer, takođe je oženjen, a njegovo tijelo nađeno je u automobilu udaljenom 100 metara od kuće njegove žrtve, u kom je izvršio samoubistvo.

Istragom je utvrđeno da iz kuće ubijenog nije ništa odneseno.

Još jedan detalj iz istrage do sada nije objašnjen, zbog čega niko nije čuo pucnjeve kada je naučnik ubijen. Policija je navela da je Liu ubijen sa više hitaca, dok komšije kažu da niko nije čuo pucnjeve, a tijelo naučnika otkriveno je kad su kolege primjetile da im ne odgovara na mejlove.

Pitsburška policija saopštila je da je istragu predala federalnim organima zbog toga što se radi o ljudima koji nisu državljani SAD.

Bing Liu rođen je u Kini, gdje mu i danas žive roditelji. U SAD je došao na postdoktorske studije u Pitsburg, a kao predavač je počeo da radi prije šest godina.

Ubica Hao Gu je takođe rođen u Kini, ali je došao u SAD prije dvije decenije i postao naturalizovani Amerikanac, navode američki mediji. U vrijeme zločina bio je na rukovodećem mjestu u poslovnici jedne velike evropske kompanije koja se bavi softverom, prenosi Sputnjik.

A Chinese researcher was shot dead in Pittsburgh on the verge of big discoveries on the origins of Corona virus.#BingLiu pic.twitter.com/UaQBXOJSpJ