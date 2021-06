Tajna veza između Bin Ladena i Kašogija o kojoj se malo pričalo

Tokom osamdesetih, arapski borci su hrlili u avganistan kako bi se borili sa Sovjetima, a Džamal Kašogi, tada mladi reporter, dobio je priliku za nevjerovatnu ekskluzivu - da prati ratne sukobe i da zađe tamo gdje mnogi nisu mogli.

Čovjek koji ga je pozvao bio je njegov zemljak, Saudijac, ali i dobar prijatelj, Osama bin Laden.

"Arapska mladež bori sa rame uz rame sa mudžahedinima", bio je jedan od Kašogijevih tekstova na engleskom jeziku iz 1988. godine. Bin Laden je predstavljen kao centralna figura u konfliktu, a zvao ga je i njegovim ratnim imenom Abu Abdulah. Govorio je kako je rat u Avganistanu samo početak džihada.

U tadašnjem tekstu pored Bin Ladena stajao je nasmijani Kašogi koji je nosio raketni lanser.

