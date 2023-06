Tajne Prigožinovog bunkera: Vagnerov pobunjenik skrivao milione i lažna dokumenta (FOTO)

Ruske snage bezbjednosti su juče u jeku pobune pretresale kancelarije, štabove i tajne prostorije šefa plaćeničke paravojne formacije Vagner Jevgenija Prigožina. Ono što je pronanađeno, u najmanju ruku je šokralo pripadnike FSB-a, ali možda i otkrilo Prigožinove namjere.

FSB je još u toku dana izveo racije u prostorijama Vagnera u Sankt Peterburgu. Veliki broj pripadnika FSB-a i policije upao je u sjedište Vagnera u ovom gradu, a kasnije su izvršeni pretresi i na drugim lokacijama.

Među njima su kancelarije, štabovi Vagnera, ali i tajne prostorije u kojima su bile skrivene tajne Jevgenija Prigožina.

FSB je potom i otkrio šta je pronađeno, a možda da objasni šta je Prigožin planirao.

U jednoj od Prigožinovih prostorija pronađeno je oko 47 miliona dolara. Taj novac je sada zaslijepljen, a sam Prigožin je u početku odbijao da komentariše odakle takva suma štabu Vagnera.

Ipak, kasnije se ipak oglasio, i ponudio pojašnjenje – u pitanju je novac za plate Vagnerovaca. Nije poznato koliko tačno one iznose, niti za koji vremenski period se koristi svota od 47 miliona dolara.

Pored toga, ruski organi za sprovođenje reda navodno su pronašli pet kilograma zlatnih poluga nakon pretresa u kancelariji Prigožina, javila je ruska nezavisna novinska agencija Meduza.

FSB je objavio i fotografije pasoša sa Prigožinovom fotografijom pod imenom Vladimir Bobrov, ali i još dokumenata pod imenom Prigožin, ali sa fotografijom nepoznatog čovjeka. Navodno su pronađena najmanje četiri različita pasoša.

Here are all the documents found during the search in the office of Geiler-Semenov-Ivanov-Prigozhin. https://t.co/21ta8fDouM pic.twitter.com/dybciLJf14