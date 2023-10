Tajni dokument otkriva šta Izrael planira sa stanovnicima Gaze (FOTO)

TEL AVIV - Dokument kojeg je sastavilo izraelsko Ministarstvo obavještajne službe preporučuje premještanje civilnog stanovništva Gaze na egipatski Sinajsko poluostrvo kao rješenje nakon svrgavanja čelnika Hamasa.

Kopiju tog dokumenta objavila je web stranica Sicka Mekomit.

Vladini funkcioneri umanjuju značaj dokumenta, a ured premijera je za Haaretz rekao da su to ‘početna razmišljanja‘ o tom pitanju, piše Times of Israel.

Dokument od 13. oktobra poziva na preseljenje civilnog stanovništva u šatorske gradove na sjevernom Sinaju, te eventualnu izgradnju stalnih gradova i otvaranje humanitarnog koridora. Plan uključuje i sterilnu tampon zonu unutar Egipta široku nekoliko kilometara kako bi se osiguralo da se stanovništvo ne može naseliti na granicama Izraela.

U planu se navode i navodni problemi s međunarodnim prihvatanjem takvog poteza, no potez se opravdava time što se tumači kao rješenje za izbjeglice koji traže sklonište od rata.

Tvrdi se da bi takvo prisilno premještanje poslužilo kao upozorenje Hezbollahu.

Dokument spominje i druge dvije opcije: jedna je opcija pustiti palestinske vlasti, koje sada kontrolišu dijelove Zapadne obale, da vladaju Gazom nakon završetka rata čiji je cilj uništenje Hamasa, a druga podupiranje lokalnog režima, no obje se opcije odbacuju kao problematične iz različitih razloga, među ostalim i činjenice da neće služiti kao sredstvo odvraćanja od napada na Izrael.

Egipat je odbio primiti Palestince koji bježe od izraelske ofanzive u Gazi, prenosi Jutarnji.hr.

Israel’s Ministry of Intelligence has endorsed the Institute for National Security and Zionist Strategy’s plan for the ethnic cleansing of Gaza An official stamp of approval for genocide https://t.co/Ex7eaWBfGw pic.twitter.com/21bgdED8ab