Tajvanska predsjednica otputovala u SAD nakon upozorenja Kine

PEKING - Kina obećava akciju odmazde ako se tajvanska predsjednica Cai Ing-ven sastane s predsjednikom Predstavničkog doma američkog Kongresa, Kevinom MekKartijem dok je u srijedu započela svoje desetodnevno putovanje Sjedinjenim Državama i Srednjoj Americi.

Cai, koja je napustila Tajvan u srijedu poslijepodne, očekuje se da će se sastati s MekKartijem, tokom jednog od svojih zaustavljanja u Kaliforniji, što je izazvalo upozorenje iz Kine.

"Ako kontaktira predsjedavajućeg Predstavničkog doma američkog Kongresa MekKartija, to će biti još jedna provokacija koja ozbiljno krši načelo jedne Kine, šteti kineskom suverenitetu i teritorijalnom integritetu i uništava mir i stabilnost u Tajvanskom moreuzu", rekao je na konferenciji za novinare Cu Frenglian, potparol kineske kancelarije za pitanja Tajvana.

